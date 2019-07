Morgan chiarisce: «Il tè? Non volevo schernire, lo fa anche Sophie Turner» – VIDEO

Alex Morgan ha scatenato numerose polemiche per l’esultanza contro l’Inghilterra. Le parole di risposta dell’attaccante statunitense

Alex Morgan, attaccante della Nazionale americana femminile che giocherà la finale dei Mondiali contro l’Olanda, è andata improvvisamente alla ribalta dopo la partita contro la nazionale inglese ai Mondiali. Un suo gesto dopo il gol ha infatti scatenato l’ironia e le critiche dei tifosi anglosassoni.

L’attaccante ha mimato il gesto di bere una tazza di tè ed è stato interpretato come un attacco alla regina e all’intera Inghilterra. Nulla di tutto questo, come si è affrettato a spiegare la Morgan in un’intervista.