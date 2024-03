Morte Barone, celebrato il funerale nella sua New York

E’ stato celebrato il funerale di Joe Barone, ex dirigente della Fiorentina, scomparso per un infarto. I dettagli

A New York continuano le cerimonie per ricordare Joe Barone. Alle ore 15 italiane è andato in scena il funerale per l’ex dirigente della Fiorentina scomparso martedì scorso. Nella chiesa del Sacro Cuore (St. Stephen Church) di Brooklyn, a New York, presenti i familiari e tanti amici di Barone.

Barone era stato ricordato in Italia con una camera ardente organizzata al Viola Park della Fiorentina all’indomani della sua morte.