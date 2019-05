Morte Emiliano Sala: spunta un audio whatsapp del giocatore

Sala era fortemente dubbioso sul suo trasferimento in Galles, come ha confidato ad un amico in un audio whatsapp

La morte di Emiliano Sala ha sconvolto l’intero mondo del calcio. A quattro mesi dal maledetto volo da Nantes a Cardiff che ha spezzato la vita di Sala, arrivano nuove notizie riguardo il trasferimento del giocatore francese. Nella giornata odierna è stata infatti divulgata una conversazione su Whataspp tra Sala e un suo amico, in cui veniva discusso proprio il trasferimento al Cardiff.

«Dal punto di vista calcistico non la ritengo una situazione interessante. Non ho paura di andarci perché c’è da combattere, ho sempre combattuto nella mia carriera e sono pronto a combattere anche lì. Ma spero che Meissa (l’agente ndr) trovi qualcosa di meglio. Ha detto no al Cardiff, ma a me non interessa nulla delle posizioni di forza, non voglio andarci e basta».