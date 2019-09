Morte figlio Cafu, Roma e Milan esprimono cordoglio – FOTO

Oggi il mondo del calcio si è svegliato con una bruttissima notizia: in Brasile è morto Danilo, figlio di Cafu, storico campione di Roma e Milan. Le due società hanno voluto dedicare un pensiero all’ex calciatore per la morte del ragazzo di soli 30 anni, colpito probabilmente da un infarto.

ROMA – «L’As Roma esprime cordoglio e vicinanza a Marcos Cafu e alla sua famiglia in questo momento di dolore».

Our @officialcafu has lost his son, Danilo. It’s with a sad heart that we offer our deepest condolences to his family at this saddest of times 🙏

Marcos, in questo momento di profonda tristezza ogni rossonero è con te e la tua famiglia. Il nostro abbraccio va a voi 🙏

— AC Milan (@acmilan) September 5, 2019