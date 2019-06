Morte Reyes, il commovente messaggio del figlio – FOTO

Dopo la morte di Reyes in un incidente stradale, il figlio primogenito ha voluto ricordare suo padre con un commovente messaggio – FOTO

José Antonio Reyes, ex calciatore spagnolo e centrocampista dell’Extramadura UD, è mancato nella giornata di ieri dopo un grave incidente stradale. Nella serata di ieri, il figlio primogenito, ha voluto ricordare suo padre con un toccante e commovente messaggio postato sui social.

Ecco le sue parole: «Sono e sarò sempre molto orgoglioso di te papà, non abbiamo passato tutto il tempo che avremmo voluto insieme pero solo tu e io sappiamo quanto ci volevamo bene! So che mi guiderai dal cielo e io non ti dimenticherò mai! Ti voglio bene papà! Grazie a tutti per i messaggi d’affetto che sto ricevendo».