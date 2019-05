Alla scoperta di Morten Thorsby, il nuovo centrocampista della Samp

La Samp riparte da Morten Thorsby: alla scoperta del centrocampista classe 1996 ingaggiato dall’Heerenveen

In attesa di scoprire il destino di Giampaolo in panchina, la Sampdoria riparte da due certezze. Che rispondono al nome di Jeffrey Chabot in difesa e di Morten Thorsby a centrocampo, primi tasselli della nuova stagione. A prescindere dalla guida tecnica.

Chiunque sarà il nuovo allenatore, infatti, in mezzo al campo potrà fare affidamento sul norvegese classe 1996 ingaggiato a gennaio – in scadenza di contratto – dagli olandesi dell’Heerenveen. Un vero e proprio jolly della mediana. Perché abitualmente Thorsby è stato impiegato da interno di un centrocampo a tre, ma in carriera ha già ricoperto anche il ruolo di regista e di trequartista. Per quanto faccia del movimento e dell’aggressività – compreso qualche cartellino di troppo – le sue armi distintive.