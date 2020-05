Moses, parole d’oro per Conte: «Uno dei migliori allenatori al mondo»

Victor Moses ha parlato a The Nation parlando del suo arrivo all’Inter ed elogiando il lavoro di Antonio Conte

CONTE – «Sono molto felice di avere avuto quest’opportunità di lavorare di nuovo con il mister. Abbiamo parlato e lui mi ha già spiegato il progetto. Voglio farne parte, sono felice di essere qui. Darò tutto me stesso perché voglio aiutare la squadra. All’Inter c’è tanta qualità, voglio dare il mio contributo in campo e godermi quest’esperienza. Questa è la cosa più importante».

ALLENATORI – «Ho giocato sotto la guida di molti manager e ho apprezzato ognuno di questi. Il più importante è stato Antonio Conte. Al Chelsea è arrivato e ha cambiato tutto. È una persona eccezionale. Ad essere onesto ha cambiato il mio modo di giocare. Mi ha donato quello spirito combattivo per credere in me stesso e godermi il mio calcio allo stesso tempo. Con il Chelsea alla prima stagione abbiamo vinto la Premier League, la stagione successiva la FA Cup. Per me è stata una stagione straordinaria con Conte. Lo stimerò sempre per questo, è una persona magnifica. Non avevo mai giocato terzino. Quando il mister è arrivato, abbiamo parlato e da lì mi ha schierato in quel ruolo. È stato bello avere il sostegno del mister, che mi ha dato la sicurezza per giocare ed esprimermi ai miei livelli. Quindi entravo in campo per giocare solo per lui, i tifosi ed il club. E non l’ho deluso».