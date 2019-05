Mou cuore nerazzurro: invia agli ex giocatori un ricordo per la vittoria della Champions – VIDEO

Josè Mourinho ha ancora a cuore l’Inter come dimostra il video inviato ai suoi ex giocatori per ricordare il Triplete di 9 anni fa

Il 22 maggio 2010 si realizzava il sogno dei tifosi interisti, con la Champions alzata al cielo da Javier Zanetti, dopo la finale vinta contro il Bayern Monaco. Mourinho, che non ha mai dimenticato la società nerazzurra, ha voluto mandare un video ricordo ai suoi ex giocatori.

Un video che si conclude con poche parole indirizzate ai suoi ex giocatori:«Grandi uomini, 22 maggio» e un bacio finale rivolto ai protagonisti dello storico Triplete interista. I destinatari infatti sono gli ex nerazzurri del 2010, riuniti in una chat creata proprio per mantenere i legami nel gruppo.