Il tecnico portoghese, José Mourinho ha commentato la sconfitta dell’Ajax in casa contro il Tottenham in Champions

José Mourinho, attualmente opinionista tv in attesa di tornare su una panchina nelle prossime settimane, ha duramente criticato la gestione della partita da parte dell’allenatore dell’Ajax, Ten Hag. Ecco le parole rilasciate nel post match della sfida Champions di ieri sera tra Ajax e Tottenham: «La filosofia fa crescere una squadra in una direzione. Ogni squadra ha bisogno di uno stile di gioco adeguato alle qualità dei suoi. L’Ajax merita il mio rispetto e l’ammirazione delle persone che amano il calcio, ma questo è una battaglia sportiva. Serve una strategia. Certe volte per vincere queste partite devi saper abbandonare la tua filosofia».

«Hai anche bisogno di andare contro la tua stessa filosofia per vincere, l’Ajax avrebbe potuto nascondere meglio le proprie debolezze che tutti conoscono. Serve mantenere sempre il tuo equilibrio senza mai sbilanciarti, tenendo sempre un certo numero di giocatori dietro la linea della palla. L’Ajax? Hanno giocato la ripresa come se stessero sfidando il Vitesse nel campionato olandese o per una gara della fase a gironi. Penso che in questo momento non credano neanche a quello che è successo…».