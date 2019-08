Mourinho: «Favorite Premier? City, Liverpool, Tottenham e… City B»

José Mourinho al veleno: schernisce Chelsea e Manchester United rispondendo alla domanda sulle favorite per la vittoria in Premier

José Mourinho non si smentisce mai. Ecco la battuta che sicuramente non è piaciuta a Chelsea e United sulle favorite per la vittoria in Premier League, riportata dal Daily Mail.

«Chi è in corsa per il trionfo in Premier League? Manchester City, Tottenham, Liverpool e… la seconda squadra del Manchester City. Nel senso che anche con le riserve i citizens potrebbero ambire».