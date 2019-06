Mourinho ha le idee chiare sul suo futuro: «Ecco dove andrei»

L’ex allenatore dell’Inter, José Mourinho, ha parlato del suo futuro e della possibilità di tornare ad allenare

Ai microfoni di Eleven Sport Portugal, l’ex allenatore dell’Inter, José Mourinho, ha parlato del suo futuro e della possibilità di rivederlo ad allenare una squadra di club.

Ecco le sue parole: «Vincere un quinto campionato in un Paese diverso o la Champions League con un terzo club sono cose che mi piacerebbe fare, ma non lo farei solo per quello. Vado solo dove un progetto mi convince. Questo è quello che ho sempre pensato, ecco perché se mi dicessero ‘oggi non ci sono condizioni per vincere, ma vogliamo che tu crei le condizioni per vincere’, allora valuterei la cosa».