José Mourinho in panchina con i nerazzurri per la partita tra Inter Forever e Tottenham Legends in programma oggi pomeriggio a Londra: tutto merito di Francesco Toldo

Anche se soltanto per un pomeriggio, José Mourinho tornerà a vestire i panni di allenatore dell’Inter: in vista del futuro prossimo, una suggestione che affascina i tifosi nerazzurri non poco. Il portoghese siederà in panchina oggi pomeriggio a Londra in occasione della partita amichevole tra Inter Forverer e Tottenham Legends, la sfida tra le vecchie glorie nerazzurre e Spurs. A convincere lo Special One a tornare alla guida dell’Inter, seppure in veste informale, è stato Francesco Toldo, allenatore di Inter Forever, che – come rivelato da La Gazzetta dello Sport oggi – avrebbe insistito affinché Mou potesse sedere di fianco alla panchina nerazzurra come una sorta di assistente tecnico o di supervisore.

L’eventualità che Mourinho torni ad allenare l’Inter (quella vera) nei prossimi mesi è comunque strettamente di attualità negli ultimi giorni: in caso di mancata conferma di Luciano Spalletti (al momento però in pole considerata la verosimile qualificazione in Champions League per la prossima stagione), sia lui che Antonio Conte sono dati come molto vicini alla panchina nerazzurra. Nel mentre i tifosi interisti potranno accontentarsi di rivedere il portoghese guidare alcuni dei suoi eroi del Triplete oggi pomeriggio. Tra i tanti: Julio Cesar, Javier Zanetti e Dejan Stankovic.