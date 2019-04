Inter: José Mourinho proposto tramite la mediazione di Massimo Moratti e Marco Tronchetti Provera. Beppe Marotta e Steven Zhang però avrebbero già scelto Antonio Conte

La suggestione di un ritorno di José Mourinho sulla panchina dell’Inter tiene banco ormai da diversi mesi, se non anni. Una possibilità remota ad oggi, ma probabilmente non a causa del portoghese, indimenticato protagonista del Triplete nerazzurro del 2010. Lo Special One, infatti, si sarebbe nuovamente offerto nelle ultime settimane alla dirigenza interista, seppure a vuoto. A riportare il succulento retroscena stamane Tuttosport, secondo cui non sarebbero mancati di recente i contatti tra Mourinho, Massimo Moratti e Marco Tronchetti Provera: il tecnico portoghese avrebbe chiesto all’ex presidente e al main sponsor nerazzurro (amministratore delegato di Pirelli) di sondare la disponibilità dell’Inter a valutare un suo ritorno in caso di addio (secondo molti scontato) di Luciano Spalletti al termine di questa stagione. Nulla da fare però: sia l’attuale numero uno interista Steven Zhang che l’a. d. Beppe Marotta non avrebbero raccolto la proposta di Mourinho.

Nelle testa dell’attuale dirigenza dell’Inter il nome in pole position per la sostituzione di Spalletti resterebbe quello di Antonio Conte: Marotta, che con il tecnico leccesse ha già lavorato ai tempi della Juventus, sarebbe più che convinto della scelta, tanto da mettere da parte ogni sentimentalismo nei confronti dello Special One. Per Mourinho resta dunque soltanto la possibilità di approdo al Bayern Monaco: una eventualità che del resto lui stesso non disdegnerebbe perché, dopo aver vinto in Portogallo, Inghilterra, Italia e Spagna, la prospettiva di alzare un trofeo anche in Germania potrebbe diventare davvero allettante.