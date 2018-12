Mourinho, l’esonero corre sui social: i migliori meme – FOTO

Mourinho via dal Manchester United, i social network si scatenano: pioggia di meme sullo Special One esonerato oggi

La notizia del giorno è senza dubbio l’esonero di Josè Mourinho dalla panchina del Manchester United. I risultati stagionali hanno convinto la dirigenza dei Red Devils a prendere la decisione dell’addio con lo Special One. Il Manchester United è fuori dalla lotta in Premier League e nell’ultimo turno di campionato è stata sconfitta dalla capolista Liverpool, mentre agli ottavi di finale in Champions League incontrerà il Paris Saint-Germain.

La notizia ha colto di sorpresa tutti e in giornata è stata ufficializzata la sua destituzione, al suo posto l’ex centrocampista del club, Michael Carrick. Immediatamente le reazioni all’esonero dello Special One hanno monopolizzato i social network. Gli utenti si sono scatenati creando meme a ripetizione sull’allontanamento di Mou dalla panchina dello United. Si tratta del terzo esonero in panchina per l’ex Inter che aveva già ricevuto il licenziamento nelle esperienze con Chelsea e Real Madrid. Di seguito una carrellata di meme sull’esonero di Mou, e non potevano certo mancare le immagini delle sue reazioni negli ultimi Juventus-Manchester United quando ingaggiò un siparietto con l’intero Allianz Stadium dopo la vittoria in Champions League:

Mourinho esonerato! Non ho sentito? pic.twitter.com/vPgQmo4WOP — Marino Meloni (@MarinoMeloni) December 18, 2018

Jose Mourinho was sacked by Chelsea on December 17, 2015 Today is December 17th… pic.twitter.com/2kQeiILRdk — Burner Memes (@SoccerMemesSC) December 17, 2018