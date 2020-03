José Mourinho parla dopo l’eliminazione del suo Tottenham dalla Champions League per mano del Lipsia

Dopo l’eliminazione dalla Champions, José Mourinho parla ai microfoni di Sky Sport.

«Naturalmente la squadra migliore ha vinto. Avevano fisicità, ritmo, erano in ottime condizioni con i loro miglior giocatori e una panchina piena di qualità contro una squadra in difficoltà. Ieri sono stato molto positivo, ma è così che devo essere. A volte i momenti difficili possono preparare ad un futuro migliore. Non possiamo incolpare nessuno se ad ogni partita ci capitano infortuni traumatici che ci tolgono giocatori per mesi. È la storia di questa stagione, che è iniziata con dei problemi e sta continuando in questo modo. La sfortuna sembra non fermarsi mai. Non posso incolpare i giocatori. Quest’estate riavremo gli infortunati e sarà importantissimo per noi ripartire con loro».