Mourinho: «Molti pensavano che avremmo perso punti invece siamo primi»

Jose Mourinho ha commentato con grande felicità la vittoria per 2-0 sull’Arsenal che permette al Tottenham di restare in vetta alla Premier League

Jose Mourinho ha commentato con grande felicità la vittoria per 2-0 sull’Arsenal che permette al Tottenham di restare in vetta alla Premier League.

RUMORE DEI NEMICI – «Siamo cresciuti. Posso immaginare che in molti hanno pensato che avremmo perso dei punti nelle ultime partite e che saremmo tornati alla nostra ‘normalità’ ma non è stato così. Siamo ancora qui. Passeremo un’altra settimana in vetta alla classifica».