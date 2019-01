José Mourinho, in un’intervista rilasciata in Portogallo, dice ‘no’ ad un ritorno in patria dopo le voci che lo hanno accostato al Benfica. E su Inter e Real Madrid…

José Mourinho, dopo l’esonero dal Manchester United, pensa con serenità al proprio futuro. Gli insistenti accostamenti al Benfica, intanto, trovano il suo netto ‘no’, col tecnico portoghese che ha dichiarato: «Non sono stato chiamato, oggi non ho alcuna intenzione di tornare in Portogallo – le sue parole a Correio da Manha – Oggi non sono un’opzione per il Benfica».

Poi, sugli accostamenti a Inter e Real Madrid: «E’ un grandissimo onore quando si torna in un club dove si è stati, ma non voglio parlare. Adesso non sto allenando, mi piace che non parlino di me, e il modo migliore è che non parli nemmeno io».