Serie A, Mourinho batte tutti: nessuno vince quanto lui. Il dato

Torna la Serie A dei grandi allenatori con Mourinho a guidare la classifica: nessuno ha una percentuale di vittoria più alta in Serie A

La Serie A ha visto l’addio delle grandi stelle, come Lukaku e Ronaldo ma in compenso ha riaccolto tantissimi grandi allenatori. Primo fra tutti Mourinho che, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, ha una percentuale di vittorie altissima in carriera. Ecco il confronto con Allegri, Inzaghi, Spalletti, Sarri e Gasperini.

Mourinho 63,64 %

Allegri 53,62 %

Inzaghi 53,33 %

Spalletti 50,16 %

Sarri 46,47 %

Gasperini 44,85 &