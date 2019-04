Mourinho, sviolinata d’amore verso i giornalisti italiani: «Sono i più preparati al mondo…»

Mourinho ha elogiato la preparazione e la competenza della stampa sportiva italiana a margine di una cerimonia di consegna di un premio

Già da diverse settimane circolano indiscrezioni sul possibile ritorno di Mourinho in Serie A. Molte sirene di mercato lo hanno accostato alla Roma, ma hanno anche paventato un nostalgico ritorno all‘Inter. Da tempo, soprattutto i giornali italiani, parlano di un Mourinho desideroso di tornare ad allenare in Italia. Voci che lo Special One non ha smentito, elogiando i giornalisti italiani come «quelli che sanno più di calcio». Mourinho ha lasciato intendere che sta cercando un ritorno in Serie A parlando a margine di una cerimonia dove gli è stato consegnato un premio dal Presidente dell’Associazione Sportiva Portoghese.

«I migliori giornalisti – ha proseguito Mourinho nel suo elogio alla stampa sportiva italiana – quelli che sanno di più del calcio, sono a mio avviso gli italiani. Sono così interessati al calcio, vogliono sapere, capire e percepire tutto di questo sport. Sono indubbiamente anche i più preparati e hanno una lingua molto ricca quando parlano di calcio. La stampa portoghese è molto buona, ma c’è una netta differenza tra giornalisti e commentatori in Gran Bretagna, quindi mi sembra che le loro tendenze siano decise da chi a loro piace o non piace. Alcuni commentatori si considerano esperti, ma la maschera cade quando si spostano al pc. I media spagnoli sono spesso troppo influenzati dai club che amano».