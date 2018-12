Mourinho vs Pogba, ci risiamo: «Sei un virus!»

Nuova lite nello spogliatoio del Manchester United, Josè Mourinho attacca Pogba dopo il 2-2 contro il Southampton: «Sei un virus!»

Juventus e Inter sono ferme alla finestra in attesa di ulteriori novità sul caso Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è seguito da ambedue le formazioni italiane. I bianconeri, infatti, dovranno anche battere la concorrenza dell’ex dg Marotta che a breve sarà ufficialmente un nuovo dirigente dell’Inter. Le novità provengono dall’Inghilterra, il rapporto tra giocatore e l’allenatore José Mourinho è ancora ai minimi termini. Come riportano diverse fonti dello spogliatoio dei Red Devils al Daily Record, infatti, Mourinho ha definito Pogba come un ‘virus’.

Il litigio è avvenuto a telecamere spente dopo il 2-2 contro il Southampton, al termine del pareggio negli spogliatoi. Secondo il Daily Record Mourinho avrebbe detto a Pogba: «Tu non giochi. Tu non rispetti né i tuoi compagni né i tifosi. E tu uccidi la mentalità delle persone oneste intorno a te». Il rapporto tra il mister e il calciatore sembrava essersi riappacificato dopo le scorse settimane, ma adesso questa nuova lite potrebbe ulteriormente complicare il tutto. Si parla di una cessione a Gennaio per Pogba, con Juventus e Inter alla finestra che lo accoglierebbero a braccia aperte.