Moviola Bologna Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Milan, valido per la 9ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Valeri.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 20′ il Bologna resta in 10 uomini; sul lancio dalla trequarti, Krunic attacca lo spazio, prende il tempo a Soumaoro che lo strattona vistosamente al limite dell’area. Per Valeri si tratta di DOGSO (acronimo inglese per ‘chiara occasione da gol’, ndr) ed estrae il cartellino rosso diretto all’indirizzo del difensore felsineo. Resta un dubbio, legato al fatto che Krunic non fosse in possesso della sfera ma molto probabilmente ce l’avrebbe fatta (e si sarebbe trovato tutto solo davanti a Skorupski, ndr) senza il fallo. Questa la ragione del provvedimento disciplinare assunto da Valeri e del conseguente ok arrivato dalla sala VAR.

Al 57′ altro rosso in casa Bologna; sul cross dalla sinistra di Ballo-Toure, Soriano entra in netto ritardo e con la suola affonda il colpo sulla tibia sinistra del terzino rossonero. Valeri lascia correre ma, una volta richiamato alla On field review dal VAR, non ha esitazioni ed estrae il cartellino rosso per grave fallo di gioco.