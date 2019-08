MOVIOLA Bologna Spal: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: moviola Bologna Spal

È Marco Di Bello l’arbitro di Bologna-Spal, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2019/20. Il fischietto di Brindisi sarà coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Gori mentre il quarto uomo sarà Rapuano. Al Var ci saranno Fabbri e Giallatini.

L’EPISODIO

56′ – Salvataggio sulla linea di Vicari: Sansone si presenta da solo davanti a Berisha dopo un uno-due con Destro e calcia in porta ma Vicari salva come può a pochi passi dalla linea. Proteste del Bologna per un precedente tocco di mani di Cionek a inizio azione. Di Bello, richiamato dal Var Fabbri, va a rivedere l’azione e non assegna il penalty!

90′ – Gol annullato a Santander: El Ropero vola sulla linea del fuorigioco e beffa Berisha ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il giocatore si era tolto la maglia per esultare ed è stato anche ammonito.