Moviola e Var Fiorentina-Torino, rigore negato a Belotti su vistosa trattenuta di Vitor Hugo in area di rigore! – VIDEO

Al 24′ del primo tempo, su cross di Rincon, Vitor Hugo trattiene Belotti in area di rigore. L’arbitro non interviene, il Var conferma la sua decisione. Molti dubbi, la trattenuta sembrava evidente e da rigore. L’arbitro Pasqua di Tivoli decide di non ricorrere al Var e fa proseguire. L’attaccante del Torino si mette a ridere in campo.

La trattenuta pare infatti decisamente evidente e non sono mancate le proteste dei granata. Non è la prima volta che il Torino viene penalizzato da situazioni di questo tipo nel corso del campionato.