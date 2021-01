Moviola Inter Benevento: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Inter Benevento

L’episodio chiave della moviola del match tra Inter e Benevento, valido per la 20ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pasqua



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

11′ Il Benevento protesta – Lob di Depaoli per Lapadula, che è in vantaggio rispetto ai difensori nerazzurri: Ranocchia lo rimonta e sembra franargli addosso in area di rigore. Pasqua fa proseguire l’azione

47′ Annullato un gol a Lautaro – Tiro dalla distanza di Eriksen che viene deviato da Glik e si infrange sulla traversa, sulla ribattuta si avventa Lautaro che mette dentro ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco dell’argentino