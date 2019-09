MOVIOLA Juventus Hellas Verona: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la quarta giornata di Serie A 2019/2020: moviola Juventus Hellas Verona

All’Allianz Stadium si accendono le luci su Juventus ed Hellas Verona. Per la gara, l’arbitro designato dall’Aia è La Penna della sezione di Roma. Gli assistenti saranno Di Iorio (Valle d’Aosta) e Caliari (Legnago), mentre il quarto uomo Volpi (Arezzo). Al Var ci sarà Di bello (Brindisi) e all’Avar Alessio (Imperia).

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 16′ Faraoni abbraccia Ronaldo in area di rigore pronto a calciare verso la porta dell’Hellas Verona ma per La Penna non ci sono gli estremi per il penalty

Al 18′ La Penna concede il calcio di rigore per l’Hellas Verona. Palla lunga per Di Carmine che entra in area e viene atterrato da Demiral. Per La Penna non ci sono dubbi, indica il dischetto e il VAR conferma la decisione del fischietto romano.