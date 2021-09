Moviola Liverpool Milan: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 1ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22: moviola Liverpool Milan

L’episodio chiave della moviola del match tra Liverpool e Milan, valido per la 1ª giornata del gruppo B della Champions League 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro polacco Marciniak.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 13′ l’arbitro Marciniak punisce con il rigore il tocco di braccio di Bennacer sul tiro di Robertson; secondo il fischietto polacco, il braccio sinistro del centrocampista rossonero ha aumentato il volume corporeo in maniera innaturale e pertanto ha fischiato la massima punizione; scelta discutibile essendo il braccio nella cosiddetta ‘zona grigia’ ossia al di sotto della spalla ma non totalmente distesa lungo il corpo.

Regolari le due reti rossonere nel finale di tempo; in entrambi i casi, sia Rebic che Brahim Diaz sono, seppur di poco, in posizione regolare. Ad inizio ripresa annullato il possibile 1-3 di Kjaer che aveva insaccato da pochi passi sugli sviluppi di un corner ma proprio dallo scambio sulla bandierina, Theo Hernandez era in posizione irregolare. Regolare invece la posizione di Salah sul 2-2; per pochi centimetri ma l’egiziano è tenuto in gioco da Calabria.