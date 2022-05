Moviola Liverpool Real Madrid: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la finale della Champions League 2021-2022: moviola Liverpool Real Madrid

L’episodio chiave della moviola del match tra Liverpool e Real Madrid, valido per la finale della Champions League 2021-2022. Dirige la sfida l’arbitro Turpin.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Allo scadere del primo tempo, il Real Madrid trova il gol con Benzema ma la rete viene annullata per fuorigioco; dopo un lunghissimo controllo al VAR, posto che il francese si trovava oltre il penultimo difendente, c’era da valutare il contatto che ha portato il pallone a Benzema; c’era da valutare se l’intervento di ben due giocatori del Liverpool su Valverde fosse da considerare ‘giocata’ o ‘deviazione’; alla fine si è scelto per la deviazione e dunque non è stata ‘sanata’ la posizione di Benzema.