Nuovo episodio da moviola in Liverpool-Roma

Giusta l’assegnazione del calcio di rigore in occasione del tiro di Radja Nainggolan dalla distanza, deviato di mano da James Milner. Al 40′ va Diego Perotti dal dischetto e trasforma in rete per il 5-2.

L’analisi di tutti gli episodi da moviola di Liverpool-Roma, andata delle due semifinali di Champions League

Ad Anfield Road non c’è stata partita nella prima ora di gioco di questa semifinale di andata di Champions League. La squadra di Jurgen Klopp è avanti 4-0, grazie alla doppietta di Mohamed Salah e alle reti di Sadio Manè e Roberto Firmino, su assist dell’egiziano. I ritmi imposti dal Liverpool fin qui sono davvero insostenibili per la Roma di Eusebio Di Francesco, che, per l’occasione ha schierato la retroguardia a 3. Una scelta non felice quella del tecnico giallorosso. La moviola di Liverpool-Roma l’ha fatta da protagonista in occasione del 3-0 e del 4-0, due gol praticamente identici. Ma andiamo per ordine.

Al minuto 59 Arnold lancia in campo aperto proprio Momo Salah che porta palla e trova Manè al centro dell’area, piatto e palla lì dove Alisson non può intervenire. La rete è stata viziata da una posizione di fuorigioco dell’attaccante egiziano che parte oltre la linea difensiva della Roma. In occasione del 4-0, invece, lo stesso Salah riceve palla in posizione regolare. A sbagliare, stavolta, è la retroguardia giallorossa, con le maglie difensive troppo larghe ed un Juan Jesus incapace di tenere l’ex compagno di squadra in campo aperto.