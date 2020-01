L’episodio chiave del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/20: moviola Napoli Lazio

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

8′ Rigore per la Lazio – Colpo proibito di Hysaj in area di rigore. L’albanese interviene con la gamba alta su Caicedo, saltato per colpire il pallone di testa. Massa indica il dischetto. Decisione che trova la conferma del VAR.