MOVIOLA Udinese Cagliari: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Udinese e Cagliari, valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

92′ CAGLIARI IN 10 – Nei minuti di recupero la squadra di Maran rimane in 10 uomini per l’espulsione di Pisacane. Giusto da parte del direttore di gara Piccinini estrarre il giallo per il rossoblu già ammonito nel primo tempo e quindi costretto a lasciare il campo.