Moviola Udinese Torino, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match Udinese Torino, valido per la 18ª giornata della Serie A 2024/25. Arbitra il signor Francesco Fourneau.

MOVIOLA UDINESE, L’EPISODIO CHIAVE:

1′ – E’ iniziata Udinese Torino

⚽40′ – GOL DELL’UDINESE! Calcio d’angolo battuto da Thauvin. Spizzato in area di rigore con la sfera che arriva servita ‘su un piatto d’argento’ a Tourè. Lasciato solo dalla difesa piemontese il talento dell’Udinese non può che mettere in rete, facendo perno col piede destro per colpire con il sinistro.

⚽49’ – GOL DELL’UDINESE: è il solito Thauvin a crossare sul primo palo dove sbuca l’ex della gara Lucca che di testa infila dove Milinkovic non può arrivare

⚽53’ – GOL DEL TORINO: la riapre clamorosamente il gruppo di Paolo Vanoli. Ancora una volta è un calcio d’angolo a cambiare il parziale del match. Il cross incontra la conclusione di Che Adams, ma il tiro dello scozzese viene parato (e che parata) da Sava.. Finita qui? Tuut’altro, perché la sfera torna tra i piedi dello scozzese che di destro centra il bersaglio

54′ – Proteste Udinese: scatenato Lucca chiede all’arbitro una possibile trattenuta sull’azione che ha portato al gol granata. Il Var conferma la prima visione del fischietto: non c’è nulla

⚽63′ – GOL DEL TORINO: incredibile al Bluenergy stadium, l’ha pareggiata il Toro. L’azione nasce dal traversone di Lazaro per Adams. Lo scozzese serve a sua volta Ricci che calcia una sorta di rigore in movimento. La sfera termina in rete ai margini di una una piccola deviazione.