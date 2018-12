Moviola e Var Atalanta-Lazio: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Atalanta-Lazio: gli episodi arbitrali della partita valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo si sfidano la squadra di Gasperini (21 punti) e quella di Simone Inzaghi (25), entrambe alla ricerca di punti per rimanere in scia dei posti validi per Europa League e Champions. La partita di Bergamo è diretta dall’arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio; Liberti e Longo sono gli assistenti, Sacchi è il quarto uomo. Al Var c’è Manganiello, assistito da Peretti (Avar). Orsato ha già diretto una volta la sfida tra Atalanta e Lazio nel campionato 2014/2015: in quell’occasione, le due squadre pareggiarono per 1-1.