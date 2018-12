Moviola e VAR Atalanta-Napoli: gli episodi arbitrali più discussi del Monday night della 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Atalanta e Napoli si sfidano nel posticipo del lunedì della 14ª giornata di Serie A allo stadio Atleti Azzurri d’Italia. L’incontro è molto importante per entrambe le compagini che vogliono assolutamente conquistare i tre punti in palio. All’Atalanta un successo permetterebbe di sorpassare ben quattro squadre in classifica e agganciare il Torino al 6° posto, posizione che garantirebbe l’accesso alla prossima Europa League. I partenopei, secondi in classifica, vogliono i tre punti per riportare a meno 8 il gap con la Juventus. La gara è stata affidata al fischietto Piero Giacomelli della sezione arbitrale di Trieste, assistito da Vivenzi e Alassio e dal quarto uomo Doveri. Al VAR sono stati designati Irrati e Lo Cicero.

Il Napoli si è portato subito in vantaggio grazie al gol di Fabian Ruiz. Regolare la posizione dello spagnolo, servito al momento giusto da Lorenzo Insigne. Anche il pareggio orobico è regolare: l’assist di testa di Hateboer per Zapata è preciso ed entrambi sono in posizione regolare