Moviola e Var Bologna-Milan: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Bologna-Milan: gli episodi arbitrali della partita valida per il 16° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna si sfidano la squadra di Filippo Inzaghi e quella di Gennaro Gattuso: rossoblù terzultimi in classifica con 11 punti e alla ricerca di una vittoria in campionato che manca da 8 turni; rossoneri (26) che puntano alla vittoria per difendere il quarto posto. A dirigere la gara è l’arbitro Fabio Maresca di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Manganelli e Carbone. Il quarto uomo è Fabbri, al Var c’è Valeri con Meli (Avar). Maresca è alla prima direzione della sfida tra Bologna e Milan; con l’arbitro napoletano sono 7 i precedenti per i felsinei con un bilancio di 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte. 5 invece i precedenti per i rossoneri e bilancio positivo con 4 vittorie e un pareggio.

Al 33′ del secondo tempo, Tiemoue Bakayoko si prende il secondo giallo nel giro di 4 minuti. E’ quindi rosso per Tiemoue Bakayoko! Decisione giusta.