Moviola e VAR Cagliari-Napoli: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 16ª giornata della Serie A 2018/2019

Il Napoli torna in campo dopo l’eliminazione dalla Champions League arrivata all’ultima giornata della fase a gironi con la sconfitta esterna contro il Liverpool. I partenopei voleranno in Sardegna per affrontare il Cagliari nella 16ª giornata di campionato. L’obiettivo della squadra di Ancelotti è quello di rimanere dietro il più possibile alla capolista Juventus che già, in 15 turni, ha guadagnato un vantaggio di 8 punti. I sardi, invece, a metà classifica, vogliono conquistare una salvezza tranquilla. La sfida sarà diretta dall’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma 1, assistito dai guardalinee Lo Cicero e Ranghetti e dal quarto uomo Marco Serra. Al Var sono stati designati Mariani e Marrazzo.

In pieno recupero, il Napoli trova la via del gol grazie ad un ottimo tiro di Milik su punizione. L’attaccante azzurro sfrutta quindi il fallo di Barella che in precedenza aveva atterrato un calciatore del Napoli al limite dell’area di rigore. Manca però il giallo per il centrocampista del Cagliari.

Al 33′ del primo tempo, Padoin si scontra con Fabian Ruiz, senza poter giocare la palla, all’interno dell’area di rigore. Per Doveri non è fallo! Resta il dubbio sul contatto che avrebbe potuto portare gli azzurri sul dischetto.