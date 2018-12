Moviola e Var Cagliari-Roma: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e VarCagliari-Roma, gli episodi arbitrali della partita valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. Alla Sardegna Arena si sfidano i rossoblù di Maran (16 punti) e i giallorossi di Di Francesco (20). A dirigere la gara è l’arbitro Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo; Paganessi e Peretti sono gli assistenti, Giua è il quarto uomo. Al Var ci sono Giacomelli e Ranghetti (Avar). Mazzoleni ha già diretto in un’altra occasione la sfida tra rossoblù e giallorossi: nell’agosto 2016, per la seconda giornata di campionato, col risultato di 2-2. Ecco la moviola di Cagliari-Roma.

Pochi episodi da moviola nel primo tempo di Cagliari-Roma. Le due squadre non si sono rese protagoniste di episodi dubbi o che hanno necessitato dell’ausilio del VAR.

Al 67′ della ripresa Kolarov tocca lievemente di mano all’interno dell’area di rigore giallorosso. Mazzoleni dopo il consulto con il VAR non assegna il calcio di rigore al Cagliari.