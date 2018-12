Moviola e Var Fiorentina-Juventus: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 14ª giornata della Serie a 2018/2019

Moviola e Var Fiorentina-Juventus: gli episodi arbitrali della gara dell”Artemio Franchi’ valida per la 14ª giornata della Serie a 2018/2019. A dirigere la sfida è l’arbitro Daniele Orsato di Schio. Gli assistenti sono Manganelli e Schenone, Pasqua è il quarto uomo. Al Var ci sono Massa e Tegoni (assistente). Orsato è alla quinta direzione in carriera di Fiorentina-Juventus, con un bilancio di un pareggio e tre vittorie bianconere (l’ultimo confronto diretto è datato dicembre 2015, con il successo casalingo della Juve per 3-1 nel 16° turno di campionato).

Al 25′, Orsato convalida il gol di Chiellini dopo un’esitazione iniziale. Ci sarebbe infatti una posizione di offside di Ronaldo. Ma dal replay non sembrerebbe.

Dopo 5′ nella ripresa Bentancur si prende il giallo per un brutto intervento. Ammonizione giusta.

Al 44′ arriva anche il primo ammonito della Fiorentina: Milenkovic finisce sul taccuino dell’arbitro per l’intervento su Dybala.

Tutto regolare invece sul gol del vantaggio della Juventus con Bentancur.

Al 28′ Ronaldo cade in area dopo uno scontro con Pezzella. Anche in questo caso l’arbitro non fischia il rigore, ma anzi per poco CR7 non viene punito per simulazione. Restano i dubbi.

Dopo due rigori negati, Orsato ne fischia uno in favore della Juve per tocco di mano di Edemilson su cross di Mandzukic. Al momento dell’esultanza per il rigore realizzato, CR7 viene ammonito per aver calciato lontano il pallone.

CR7 réclame penalty, Orsato lui répond en un regard 😭 #FiorentinaJuvepic.twitter.com/q2GcU0gvrN — GuillaumeMP (@Guillaumemp) December 1, 2018

Al 22′ la Juventus reclama un calcio di rigore: il cross in area da parte di De Sciglio prende in pieno il braccio di Biraghi della Fiorentina. Secondo Orsato però non è rigore, anche dopo aver utilizzato il Var Review.

Al 18′ Rodrigo Bentancur non è riuscito a controllare bene il pallone e si è aiutato con la mano, l’arbitro non ha potuto far altro che fischiare il fallo di mano.

All’11 arriva il primo giallo della partita: Mandzukic si prende l’ammonizione