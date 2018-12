Moviola e Var Juventus-Roma: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Juventus-Roma: gli episodi arbitrali della partita valida per il 17° turno della Serie A 2018/2019. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri ricevono la squadra giallorossa: Juve prima in classifica con 46 punti e unica squadra ancora imbattuta in campionato; Roma (24) indietro e a ridosso delle posizioni europee. A dirigere la sfida è l’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia; Tegoni e Vuoto sono gi assistenti, Maresca è il quarto uomo. Al Var c’è Giacomelli con Lo Cicero (Avar). Massa è alla prima direzione del confronto tra bianconeri e giallorossi; con lui, 13 precedenti per la Juventus (10 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta) e 15 per la Roma (7 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte).