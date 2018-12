Moviola e Var Lazio-Sampdoria: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e VarLazio-Sampdoria, gli episodi arbitrali della gara valida per il 15° turno della Serie A 2018/2019. All’Olimpico si sfidano due squadre dagli obiettivi europei: Lazio (24 punti) per la Champions, Samp (19) per il treno Europa League. A dirigere la partita è l’arbitro Davide Massa di Imperia; gli assistenti sono Valeriani e Di Vuolo, Illuzzi è il quarto uomo. Al Var ci sono Pairetto e Manganelli (Avar).

Massa è alla prima direzione della sfida tra biancocelesti e blucerchiati; 13 i precedenti della Lazio con il fischietto ligure (bilancio di 6 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte). 10 invece i precedenti con la Samp e bilancio negativo per i blucerchiati (1 vittoria, 5 pareggi e 4 sconfitte).

Al 45′ si becca il giallo per un’entrata fallosa su Ramirez

Al 39′ Bartosz Bereszynski si prende il cartellino giallo per un brutto intervento su Immobile al limite dell’area di rigore

Al 22′ del primo tempo, arriva il gol del vantaggio della Sampdoria con Quagliarella. Tutto regolare nell’azione che l’ha portato alla rete. Era infatti dietro la linea di fuorigioco.

Al 15′ del primo tempo, Immobile trova il gol del vantaggio, ma il guardalinee alza la bandierina per segnalare la posizione di offside. L’attaccante della Lazio aveva approfittato del brutto errore del portiere della Samp, Audero.