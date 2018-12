Moviola e VAR Roma-Genoa: gli episodi arbitrali più discussi del posticipo della 16ª giornata della Serie A 2018/2019

La Roma torna all’Olimpico dopo le trasferte contro il Cagliari in campionato ed il Viktoria Plzen in Champions League. I giallorossi tra le mura amiche dell’Olimpico sfideranno il Genoa, nella 16 giornata di Serie A. La squadra di Di Francesco non naviga in buone acque ed il ritardo dalla zona Champions, meno cinque punti, si allarga sempre di più. Il club ligure, invece, lotta per una salvezza tranquilla ed è attualmente al 15° posto in classifica con un vantaggio di 5 lunghezze rispetto alla zona retrocessione. Il posticipo sarà diretto dall’arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi coadiuvato dagli assistenti di linea Vuoto e Tasso. Il quarto uomo ufficiale è Antonio Giua, mentre al VAR sono presenti Chffi e Mondin.

All’8′ del secondo tempo, Di Bello nega la gioia del gol a Lazovic del Genoa. Il centrocampista rossoblù trova dalla distanza un bel tiro che finisce in rete complice una seconda papera di Olsen. Inizialmente il gol viene convalidato, ma da replay si nota come ci sia stata una precedente posizione irregolare di Kouamè del Genoa.