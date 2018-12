Moviola e Var Sassuolo-Torino: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Sassuolo-Torino: gli episodi arbitrali della partita valida per il 17° turno della Serie A 2018/2019. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la squadra neroverde allenata da De Zerbi ospita i granata di Mazzarri. Una sfida con sguardo sull’Europa: Sassuolo (24 punti) a ridosso delle posizioni valide per l’Europa League, Toro (22) appena dietro. A dirigere la gara è l’arbitro Luca Banti della sezione di Livorno; gli assistenti sono Mondin e Prenna, il quarto uomo è Di Paolo. Al Var c’è Aureliano con Bindoni (Avar). Banti è alla prima direzione del confronto tra neroverdi e granata. Con l’arbitro livornese sono 9 i precedenti per il Sassuolo (3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte) e 17 per il Torino (4 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

Al 2′ della ripresa, Daniele Baselli entra a gambe tese su un calciatore del Sassuolo, ma viene graziato dall’arbitro che addirittura non lo ammonisce.

Al 19′ il Toro protesta per un contatto tra Zaza e Marlon in area, ma Banti lascia proseguire e il Var non interviene! Restano i dubbi