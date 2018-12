Moviola e Var Torino-Genoa: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 14ª giornata della Serie a 2018/2019

Moviola e Var Torino-Genoa, gli episodi arbitrali della gara valida per il 14° turno della Serie A 2018/2019. A dirigere la partita è l’arbitro Mariani. Gli assistenti sono Carboni e Santoro, Massimi è il quarto uomo. Al Var ci sono La Penna e Fiorito (Avar).

Sul finire del primo tempo, manca un’ammonizione ad un calciatore del Genoa per un brutto intervento su Rincon al limite d’area di rigore

Al 27′, il Genoa rimane in 10 per colpa di un duro intervento di Romulo ai danni di Meitè. Sacrosanta la doppia ammonizione per il centrocampista rossoblù.