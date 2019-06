Murgia-Spal: intesa vicina. Presto può arrivare il sì

L’affare Murgia-Spal prosegue a ritmi spediti. Le parti stanno lavorando alacremente: possibile accordo a brev

Murgia ha fatto bene in prestito alla Spal e il matrimonio potrebbe proseguire. La volontà delle tre parti in causa sembra essere proprio questa e i contatti proseguono ormai da giorni.

Come riportato da lalaziosiamonoi.it infatti, nelle ultime ore, la Lazio avrebbe deciso di lasciar andare Murgia in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni e controriscatto a 6. L’operazione potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore.