Mustafi Roma, parla il papà agente: «Un bene lasciare l’Arsenal»

Mustafi Roma, parla il papà agente del centrale tedesco: «Lasciare l’Arsenal sarebbe un bene per noi e per il club»

Prosegue, in casa Roma, la ricerca di un difensore centrale per completare l’organico a disposizione del tecnico Fonseca. Si tratta con la Juve per Rugani, ma si valuta anche la posizione di Mustafi dell’Arsenal.

A tal proposito nelle ultime ore si è espresso sul futuro del giocatore Kujtim Mustafi, papà e agente del centrale tedesco. «Shkodran si è divertito moltissimo con l’Arsenal. Abbiamo ancora due anni di contratto e non è esclusa una permanenza a Londra. Tuttavia il meglio per tutte e due le parti sarebbe lavorare per andare via», le parole rilasciate a Sky Deutschland.