Nagelsmann esalta Werner: «Avrebbe potuto farne altri» – VIDEO

Julian Nagelsmann ha elogiato Timo Werner che con una tripletta ha spazzato via il Mainz: le parole del tecnico del Lipsia

In conferenza stampa Julian Nagelsmann ha elogiato Timo Werner che con una tripletta ha spazzato via il Mainz. Queste le parole del tecnico del Lipsia.

«Eravamo già pronti alla prima partita senza tifosi. Concentrati anche nell’ultima partita, certo non avevamo avuto tante occasioni e non abbiamo potuto segnare tanto come oggi. Abbiamo creato tanto e credo che Werner potesse segnare anche altri gol. Il suo miglioramento dopo il match con il Friburgo non è da sottovalutare».