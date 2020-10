Nainggolan Cagliari, si fa: all’Inter soldi più un giovane

Calciomercato Cagliari: il ritorno di Nainggolan è vicino, accordo con l’Inter

Radja Nainggolan ha la valigia pronta per trasferirsi ancora una volta al Cagliari. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù avrebbe trovato l’accordo con l’Inter per l’acquisto del belga. Un accordo basato su un ulteriore passo indietro dei nerazzurri che ha abbassato le pretese economiche da 12 milioni a 10 milioni di euro.