Nainggolan coccolato dai tifosi: «Radja resta con noi». L’affetto dei sostenitori nerazzurri per il centrocampista belga

Un momento sicuramente non facile per Radja Nainggolan. Alla situazione complicata a livello professionale si è aggiunta la vicenda della moglie Claudia che sarà costretta a sottoporsi alla chemioterapia per sconfiggere il cancro.

A Lugano, intanto, i tifosi nerazzurri fanno di tutto per risollevare, per quanto possibile, l’umore del Ninja. «Radja resta con noi!», è l’invito di diversi sostenitori nerazzurri al giocatore. Il belga è però fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.