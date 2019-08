Nainggolan onesto: «Il divorzio dalla Roma fu un duro colpo per me»

Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni di Sky del divorzio di due anni fa dalla Roma. Le parole del belga

Durante “Calciomercato – L’Originale” è andata in onda una piccola anticipazione della lunga intervista rilasciata da Radja Nainggolan a Sky. Il centrocampista belga è tornato sul doloroso divorzio dalla Roma di due anni fa

ROMA – «Mi sono separato dalla Roma, è stato un colpo molto duro per me – sottolinea il Ninja -. Anche lì avevo qualche colpa, ma è stata più una scelta di una persona che poi alla fine è andata via, quindi potevo rimanere. Sono scelte che devi prendere in certi momenti e che poi diventano un rammarico inutile: sono contento della mia carriera e delle scelte che ho fatto, quindi spero di togliermi ancora delle soddisfazioni perché ho tanta voglia»