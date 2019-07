Nainggolan out Vidal in? L’Inter ci sta pensando, i dettagli

L’Inter starebbe pensando di mettere a segno un clamoroso colpo a centrocampo: Antonio Conte vuole Arturo Vidal

Sistemata la difesa, il mercato dell’Inter ruota attorno al centrocampo. Dopo aver soffiato Sensi al Milan, i nerazzurri hanno in mano Barella del Cagliari e cercano un altro rinforzo dall’estero. Conte potrebbe riabbracciare Vidal, che ha già allenato ai tempi della Juve.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, l’Inter deve agire in tempi brevi perché il Barcellona, giustamente, con certe cessioni non intende andare troppo oltre la metà di luglio: diciamo che saranno decisivi i prossimi 15 giorni. Dentro o fuori: servono 20-22 milioni per portare a casa il 32enne monumento cileno.

Per chiudere per l’ex Juve servono anche alcune uscite: Nainggolan potrebbe lasciare Milano anche in prestito, l’importante è non fare minusvalenza. Resta aperta l’opzione Jiangsu Suning, sebbene sia tutta da verificare la volontà del belga di andare in Cina. Assieme al Ninja, ci si aspettano anche gli addii di Joao Mario e Borja Valero