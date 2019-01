Nainggolan, voglia di normalità: in Sardegna dagli amici più cari

Nainggolan vuole riprendersi l’Inter facendo parlare il campo. Le vacanze sarde dagli affetti più cari e dalla moglie Claudia. E su Barella…

Radja Nainggolan ha voglia di tornare alla normalità. Il centrocampista dell’Inter si è rifugiato in Sardegna durante la sosta del campionato per le feste tra gli affetti degli amici più cari per cancellare il periodo no con l’Inter. Un periodo che lo ha visto recentemente anche emergere tra le voci incontrollate dei gossip circa una sua crisi con la moglie Claudia Lai, prontamente smentita dal ‘Ninja’ su Instagram nei giorni scorsi.

Si è presentato al campo Le Serre di Quartucciu al torneo Epifania, organizzato dall’ASD Pirri, non negandosi a foto e selfie con i tanti bambini presenti. Senza dimenticare come di prima mattina sia piombato al Poetto per smaltire panettone e sfizi a due passi dalla spiaggia. Il Ninja vuole rispondere sul campo e sta provando a tornare in forma. Una voglia di normalità raccontata anche dal retroscena del nuovo taglio di capelli, rifiutando l’ennesima ‘cresta’ propostagli dal parrucchiere. Radja, dopo il terremoto con l’Inter, vuole tornare alla normalità e conquistarsi sul campo l’affetto dei tifosi. Magari con un Barella in più nel futuro, visto che entrambi hanno lo stesso agente: «Ogni tanto lo sento…»